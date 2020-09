Enorm nollningsfest urartade – sköts raketer i folksamling

Polisen i Borås fick under fredagen en bra känsla inför kvällen, då de pratat med gymnasieelever som under kvällen skulle ha nollningsfest vid Byttorp IF.

Fylla och raketer

I ett inlägg på Facebook berättar polisen om händelsen. Enligt dem befann sig minst 1000 ungdomar vid platsen. De hade larmats dit av föräldrar efter att festen började urarta med fylla och raketer som smälldes mitt i folksamlingen.

– Det var otroligt mycket folk och strömmade fortfarande till när vi kom dit. Det var en nollningsfest med över 1000 deltagare, trodde man på platsen, berättar Region Västs presstalesperson Peter Adlersson för Expressen.

Han förklarar vidare att polisen började kontrollera människor och bilar. De hade även en polishelikopter som kontrollerade området uppifrån. Vid 22-tiden var det betydligt lugnare och polisen omhändertog en 17-åring som de överlämnade till Socialtjänsten.

"Tänk på pandemin"

Inför nollningsfesterna hade Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare för Västra Götalandsregionen, gått ut till studenter och varnat för att pandemin fortfarande pågår.

– Jag tycker att man ska vara medveten om att det här viruset finns i samhället och att vi alla kan bli smittade och att vi alla kan föra det vidare till andra. Därför är det så oerhört viktigt att man verkligen är noga och försiktig så man inte sprider smitta. Håller avstånd och är noga med sin hygien. Inspark, nollningar närmar sig och det är viktigt att man tänker på pandemin och håller avstånd, förklarade läkaren tidigare.