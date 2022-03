Svensk-finländska samtal om Ukrainakriget

Medverkande från Finlands sida är presidenten Sauli Niinistö – som så sent som i fredags besökte Washington för att diskutera kriget i Ukraina med USA:s president Joe Biden – samt statsministern Sanna Marin och försvarsministern Antti Kaikkonen.

Andersson och Marin ska hålla enskilda samtal och ska under eftermiddagen svara på frågor från pressen.

Även Hultqvist och Kaikkonen ska hålla enskilda samtal.

På agendan finns Rysslands angrepp på Ukraina, den säkerhetspolitiska utvecklingen och samarbetet mellan Sverige och Finland.

Försvarssamarbetet mellan länderna har fördjupats på senare år.

Sverige och Finland var båda inbjudna till Natos extrainsatta utrikesministermöte i fredags, trots att länderna inte är medlemmar. Länderna har däremot ingått partnerskap med militäralliansen.

Enligt Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg deltar de båda länderna i alla Nato-konsultationer om krisen.

President Niinistö sade efter sitt möte med USA:s Joe Biden på fredagen att Magdalena Andersson hade blivit uppringd under mötet, utan att gå in på vad som sades under det telefonsamtalet, rapporterar Yle.

Biden skriver på Twitter att Andersson ringdes upp för att diskutera ett utökat samarbete.