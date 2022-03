40 personer matförgiftade efter restaurangbesök

Miljösamverkan östra Skaraborg, Mös, har genomfört en inspektion av restaurangen och inlett en utredning.

De drabbade personerna besökte alla restaurangen under torsdagen och fredagen förra veckan. Under utredningen framkom det att en i restaurangpersonalen under torsdagen gick hem på grund av magont – och misstanken är att det är därifrån smittan kom.

— Vi har dragit slutsatsen att personerna sannolikt har blivit sjuka via maten på restaurangen. Det gör vi eftersom så många uppger att de blivit sjuka efter att ha ätit där. Vi misstänker att man via personal fått in smitta i maten, säger Jenny Möller, avdelningschef vid Mös till SLA.

Mös kräver nu att restaurangen säkerställer att det finns ordentliga rutiner för personlig hygien samt att personalen har tillräckliga kunskaper kring detta.