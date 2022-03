Polisen vill ha tips om mord i Helsingborg

Polis larmades till Nytorgsbacken på Högaborg i Helsingborg strax efter klockan 19.30 på torsdagskvällen. Två personer, en man i 35-årsåldern och en 23-årig man, påträffades med stick- och skärskador. De fördes till sjukhus och 23-åringen dödförklarades senare.

— De båda offren är kända av oss sedan tidigare. Det är oklart vad som hänt på platsen men det måste vara någon form av konflikt bakom, säger Karim Ottosson.

TT: Kan detta kopplas till någon form av gängkonflikt?

— Det är för tidigt att säga, men jag ser ingen risk för eskalering i närtid. Jag bedömer att det inte än någon fara för tredje man, det är ingen ensam galning som agerat.

Polisen har hållit förhör med flera personer på platsen och undersöker om någon övervakningskamera kan ha fångat händelsen.

Redan innan klockan 07 på fredagsmorgonen fanns polis på mordplatsen i trygghetsskapande syfte och för att ta emot tips från allmänheten.

— Vi fick redan i morse in ett intressant tips, jag kan inte värdera det just nu, men vi uppskattar verkligen att vi får in tips. Det här en välbesökt plats och fler kan ha sett något.

Helsingborgspolisen har fått hjälp av avdelningen för grova brott och utredningsjouren. Helsingborgs stad har dessutom skickat ut trygghetsvärdar på stan.

TT: Har ni kunnat höra den skadade på sjukhuset?

— Vi hörde honom inledningsvis igår men målet är att höra honom igen så fort det går. Han behöver opereras men skadorna är inte livshotande. Det har använts någon form av stickvapen mot honom, säger Karim Ottosson.