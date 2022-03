Det var under natten mellan söndag och måndag som olyckan var framme för den tidigare Lyxfällan-programledaren Patrik Wincent.

Wincent var då på väg hem från Enköping efter en dag av jakt, men hemfärden tog en chockartad vändning.

Patrik Wincent i svår frontalkrock

Plötsligt frontalkrockar nämligen Patrik Wincent med flera krondjur som står på den mörka vägen.

I ett inlägg på Facebook visar den tidigare programledaren upp den demolerade bilen i en video, med texten: "Frontalkrock! Men jag lever, det är huvudsaken".

Kommentarsfältet fylls nu av stöttande kommentarer, däribland från Lyxfällan-kollegan Frida Boisen.

"Fruktansvärt. Hoppas du är okej", skriver hon.

Patrik Wincent: "Tar inte något för givet nu"

Olyckan lämnade Patrik Wincent i chock, även om han undkom skador.

– När jag satt där i bilen och djuren dök upp så trodde jag att jag skulle dö. Jag trodde det. Det var en av de värsta upplevelserna i mitt liv. Samtidigt så lever jag och är oskadd, sade han till Aftonbladet efter krocken.

I en kommentar till Nyheter24 skriver Wincent om reaktionerna och känslorna efter olyckan.



Patrik Wincent. Foto: Janerik Henriksson/TT

"Har fått en otrolig respons och kärlek från vänner och familj som har hört av sig och som varit oroliga. Är väldigt tacksam och rörd över denna omtanke. Det har självfallet hjälpt mig att förstå att när allt kommer till kritan så förstår man vad som är viktigt i livet.



"Hoppas jag kan påminna mig själv då och då om den tacksamhet som jag känner just nu. En som skrev skrev till mig 'you are on bonus time now!'. Det resonerade djupt i mig. Att allt hädanefter är en bonus och att inte ta något för givet."