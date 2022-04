Flera familjer orosanmälda efter kravallerna

Fakta: Detta har hänt Påskupploppen i flera städer i Sverige startade sedan Rasmus Paludan, partiledare för det danska högerextrema partiet Stram kurs, under sin nuvarande "valturné" i Sverige bränner islams heliga skrift Koranen. Under påskhelgen besökte han – eller planerade att besöka – Linköping, Norrköping, Örebro, Landskrona, Malmö och Stockholmsförorten Rinkeby, något som följdes av våldsamma upplopp med skadegörelse och våld främst riktat mot polisen. 26 poliser skadades i samband med upploppen. Nyheten spreds över världen och flera arabiska länder, som Saudiarabien och Egypten, har fördömt händelsen. I söndags kallade Irak upp ett ambassadråd vid den svenska ambassaden i Bagdad för att varna för att koranbränningarna kan få allvarliga konsekvenser för Sveriges relation till den muslimska världen. Qatars utrikesminister har beskrivit koranbränningen som ”avskyvärd”, och som ”en hetshandling och en farlig provokation mot mer än två miljarder muslimer", enligt DN.

Att socialtjänsten får in flera orosanmälningar i samband med en specifik händelse är ovanligt. Men efter påskhelgens upplopp har flera kommuner nu upplevt det.

I Linköping fick socialtjänsten in sex anmälningar, bara under onsdagen, som kan kopplas till kravallerna i Skäggetorp. Även i Norrköping och Örebro har anmälningar kommit in.

— Det har kommit in flera orosanmälningar. Jag kan inte svara på hur många. Men jag kan tänka mig att det kommer komma in fler framöver, säger Yvonne Thilander som är socialdirektör på Norrköpings kommun.

Barnen som var på plats och kastade sten i Skäggetorp var så unga som åtta år, uppger Annika Krutzén. Hon hänvisar till de filmer åklagare fått in efter kravallerna.

— Man kan se vuxna och föräldrar som står och hejar på barn som kastar sten. Mammor har även haft med barnvagnar, säger hon.

Anmälningarna till socialtjänsten avser både fall där barn deltagit i stenkastning och där de befunnit sig på platsen. Annika Krutzén tycker att det är bra att anmälningarna görs då stenkastning mot polisen är ett grovt brott.

Flyttar till Skäggetorp

I Skäggetorp kommer socialtjänsten att öka sin närvaro under kvällar och helger framöver. Delar av socialtjänsten kommer även att flytta ut till området.

— Vi skulle ha flyttat till nya lokaler där i höst, men nu har planerna skyndats på och ska börja med att flytta till tillfälliga lokaler. Vi måste vara där nu, säger Annika Krutzén.

I Norrköping kommer ett samarbete mellan socialtjänsten och de skolor som finns i de berörda områdena att startas.

I Örebro däremot finns inga beslut om specialinsatser för tillfället. Den handfull anmälningar som kommit in till socialtjänsten kommer i stället att prioriteras, uppger Monika Boström som är biträdande enhetschef för mottagning och jour på socialtjänsten i Örebro.

Barn kan omhändertas

I samtliga städer kommer familjer som identifierats i orosanmälningarna att uppsökas.

De insatser som socialtjänsten kan göra vid en anmälan sträcker sig från samtal med familjer och extra stöd i hemmet till att barnet behöver omhändertas. Beroende på det enskilda fallet så kan insatserna vara frivilliga eller tvingande.

— Ett omhändertagande föregås alltid av en utredning där vi bedömer vårdbehovet och föräldrarnas förmåga att tillgodose barnens behov, säger Yvonne Thilander.

I Stockholm har inga anmälningar registrerats som kan kopplas till kravallerna i Rinkeby.

— Det har inte kommit in något så vitt jag vet. Men det kan säkert komma in senare, säger Toni Mellblom, stadsdelsdirektör i Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning.

Även Rosengård i Malmö var drabbat av upploppen i helgen. Men Malmö kommun kan inte uppge ifall orosanmälningar gjorts i samband med händelserna.