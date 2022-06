Många bra tips efter barnvåldtäkt

Flickan, som är under 13 år, var på väg hem från skolan när hon drogs in i ett buskage av en man i 20-årsåldern. Polisen uppmanade under lördagen allmänheten i området att höra av sig med iakttagelser och under det senaste dygnet har flera tips kommit in.

— Man måste ge allmänheten en eloge för att de kommer in med mycket bra tips. Folk engagerar sig, säger polisens presstalesperson Christer Fuxborg.

Under lördagen säkrades flera spår, och förhoppningen är att man ska lyckas få fram en dna-profil.

— I och med att de haft fysisk kontakt finns stora chanser att det finns bra spår att jobba vidare med, säger Christer Fuxborg.

Flickan kunde efter våldtäkten ta sig hem där anhöriga larmande polisen. Brottsplatsen lokaliseras sedan med hjälp av hundar.

På söndagsmorgonen var fortfarande ingen gripen.