Satelliter hjälper i kampen mot skogsbränder

Tillsammans med länsstyrelser och lokala räddningstjänster har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och SMHI utvecklat ett nytt system för bevakning av skogsbränder med hjälp av två satelliter, som passerar en gång på natten och en gång mitt på dagen.

Till störst nytta kommer de i glesbygd, där det finns färre konkurrerande värmekällor än i en tätort.

Under åren 2020–2021 har systemet testats och utvärderats. Under 2022 har systemet börjat användas i skarpt läge, och under hösten ska systemet utvecklas så att satelliternas varningssignaler går raka vägen till SOS Alarm, som i sin tur larmar räddningstjänsten med brandens position.

Källa: MSB