Djur kan nekas vård på grund av veterinärbrist

Tips till dig som djurägare Se över var närmaste vårdinstans finns, var beredd på att resvägen kan vara längre i sommar på grund av begränsade öppettider och stängda kliniker. Kontakta veterinär i tid, många kliniker har öppet som vanligt under dagtid. Väntetiderna kan vara längre, utrusta dig med tålamod och förståelse för att de sjukaste djuren prioriteras. Många veterinärkliniker erbjuder rådgivning via telefon eller via app där man kan få en första bedömning. Källa: Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna.

Veterinärbristen har lett till ett ansträngt läge för många djurkliniker framför allt under de två senaste somrarna. Allt fler svenskar har skaffat husdjur under pandemin, vilket har lett till en ökad efterfrågan av djursjukvård samtidigt som behovet av vård historiskt sett brukar öka under sommarmånaderna.

— Vi är mer förberedda i år och har förra sommaren i bagaget. Men det kommer ändå att vara ett ansträngt läge för oss i vissa delar av landet, säger Hillevi Lindström, chef för Distriktsveterinärerna, och fortsätter:

— Vi har ett intensivt rekryteringsarbete och tar in så många sommarvikarier som vi kan.

Distriktsveterinärerna har behövt kliva in och ta ett större ansvar för tillgängligheten gällande akut djursjukvård för fler områden de senaste åren. Idag täcker de en större geografisk yta en de någonsin har gjort tidigare.

— För oss så kommer sommaren att vara ansträngd till följd av personalbrist. På några mottagningar kommer det att vara svårt att täcka beredskapen.

Tvingades stänga

Specialistdjursjukhuset Strömsholm i Mälardalen är ett av få djursjukhus i Sverige som kan erbjuda akutsjukvård dygnet runt. Förra sommaren tvingades de stänga nattintaget på grund av veterinärbrist, något som ledde till oro hos djurägare som tvingades åka betydligt längre med sina sjuka djur. Med förra sommarens erfarenheter i ryggen har djursjukhuset arbetat hårt för att inte hamna i samma situation igen.

— Det ser väldigt bra ut, vi kommer att ha öppet hela sommaren. Jag tycker att det känns jättetryggt för både djuren och djurägarna, säger sjukhuschefen Charlotte Engström.

Hon berättar att det har pågått ett intensivt rekryteringsarbete sedan i höstas för att stärka veterinär- och djursjuksköterskestaben.

— Det har varit en extra utmaning att rekrytera under coronatiden då många inte vill flytta på sig utan det kändes tryggt att vara kvar där man är.

Även på djursjukhuskedjan Anicura har man förberett sig mer inför årets sommar. Precis som många andra djursjukhus har de tagit fram en app där djurägare kan få rådgivning från veterinär, vilket avlastar klinikernas veterinärer.

”Otroligt obehagligt” – Veterinärförbundets Tove Särkinen trycker på den svåra situationen att veterinärer kan tvingas neka patienter vård i sommar. Arkivbild.

Kan tvingas neka

Trots att många djurkliniker har lärt sig hantera bristen på veterinärer och har jobbat fram strategier för att klara sommaren så är Tove Särkinen, kommunikations- och redaktionsansvarig veterinär på Sveriges Veterinärförbund, kritisk.

— Det är ett stort antal mottagningar som helt eller delvis behöver stänga. Som fackförbund är vi väldigt oroliga för arbetsmiljön för våra medlemmar, det är otroligt obehagligt att stå som veterinär och behöva neka patienter, säger hon.

— Som veterinär gör man allt för att det ska funka, vilket ofta går ut över arbetsmiljön på så vis att man jobbar över eller struntar i att ta ut semester. Det är också många arbetsgivare som inte kan bevilja semester så som man skulle önska. Det känns jättetråkigt.

För få utbildas

En bakomliggande anledning till veterinärbristen är att för få veterinärer utbildas i Sverige. Efter att Distriktsveterinärerna slog larm till regeringen tillsattes en utredning i juni i fjol som fortfarande pågår.

— Alla vittnar om samma sak, det är en speciell situation. Det är en otrolig efterfrågan på djursjukvård eftersom djursektorn har ökat. Vi är medvetna om att fler skaffat djur under pandemin. Dessutom förväntar man sig mer som djurägare i dag, det finns helt andra medicinska möjligheter för djur i dag och djurägare är beredda att behandla sina djur mer, säger Hillevi Lindström.

I utredningen tittar regeringen bland annat på möjligheten att utöka antalet platser på veterinärutbildningen och hur man kan förenkla lagstiftningen för att ta in veterinärer från länder utanför EU. Anna Clarin, chef för Jordbruksverkets enhet för djurhälsopersonal, berättar att Sveriges lantbruksuniversitet kommer att öka sina platser redan nu till hösten och när regeringens utredning är klar kan det alltså bli ännu fler.

— Det är en väldigt attraktiv bransch, det är många sökande per utbildningsplats, säger hon.

Samtidigt pågår ett intensivt arbete på Jordbruksverket för att stötta branschen med andra lösningar och bygga broar.

— Vi gör det vi kan utifrån det regelverk som finns. Vi vill främja samarbete och dialog för att underlätta för djursjukvården och se till att man både ska ha och få tillgång till veterinärer, säger hon.