Skåne kan få sitt andra vargrevir

Länsstyrelsen har fått in många tips om vargparet och kunde under fredagen via en viltkamera bekräfta att det handlar om två vargar utanför reviret.

"Det här kan innebära att det håller på att bildas ett andra vargrevir i länet. I dagsläget vet vi väldigt lite om var dessa vargar rör sig och ingenting om vilka individer det rör sig om. Vi kommer följa situationen och vi är intresserade av alla fototips på varg utanför det välkända reviret Linderödsåsen", säger Nils Carlsson, ansvarig för viltfrågor på länsstyrelsen i Skåne, i ett pressmeddelande.

När reviret Linderödsåsen bekräftades i januari 2021 innebar detta att Skåne fick sitt första vargrevir sedan 1800-talet. I slutet av maj föddes en ny kull vargungar i reviret.

Förra helgen sköts en varg av en djurägare i Svalövs kommun i Skåne under ett pågående angrepp i en fårhage. Samma varg hade tidigare dödat sex får i området och djurägaren hade laglig rätt att skjuta, enligt Tom Espgård, som arbetar med vargfrågor på länsstyrelsen i Skåne.

— Man har rätt att freda sina tamdjur och skjuta om de blir attackerade, säger han till SVT Nyheter Helsingborg.