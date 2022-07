Under torsdagskvällen hittades en svårt skadad flicka, under 15 år, i ett skogsparti utanför en skola i Skellefteå. Under måndagen låg flickan fortfarande på sjukhus och vårdades för sina allvarliga skador. Nu utreds händelsen med rubriceringen försök till mord.



Här kan du läsa mer om mordförsöket i Skellefteå.

Det är en pojke, som även han är under 15 år, som misstänks för att ha skadat flickan. I samband med förhör ska pojken ha gett ”vissa medgivanden kring händelseförloppet” – och misstänks därför för mordförsöket. Enligt uppgifter kan pojken kopplas till tidigare överfall.

Mordförsöket har skakat Skellefteå. Inte minst eftersom det är det andra misstänkta mordförsöket på barn under 15 år i staden på kort tid.

Bild på brottsutsatta flickan delas på sociala medier

Mordförsöket i Skellefteå har väckt känslor hos många och händelsen har uppmärksammats mycket på sociala medier. Nu har bilder på den utsatta flickan också börjat spridas.

På bilden som delas ligger flickan nedsövd på sjukhuset, omgiven av gosedjur i sjukhussängen.

Många sprider bilden i syfte att uppmärksamma och visa sympati för tragedin som ägt rum – men att sprida bilder på det viset kan vara olagligt. Det uppmärksammar Svenska Dagbladet, som talat med Ängla Eklund, advokat och ordförande för Institutet för juridik och internet.

Advokaten: Spridning av bilden kan vara olagligt

Ängla Eklund uppmanar till försiktighet när det gäller att sprida bilder på brottsoffer, eftersom de befinner sig i särskilt utsatta situationer. Det gör att spridning av bilder, såsom den som florerar nu på sociala medier, kan vara brottslig.

– Det kallas olaga integritetsintrång och är ett spridningsbrott, det betyder att det handlar om att man sprider bilden vidare. Lagen finns för att skydda den person som befinner sig i den utsatta situationen, säger hon.

Det kan röra sig om olaga integritetsintrång om spridningen av bilden i fråga bedöms medföra allvarlig skada till personen på bilden.

– Det är en prövning i varje enskilt fall. Det en domstol kan behöva pröva är också på vilket sätt man i förlängningen skadat personen på bilden, berättar Ängla Eklund för Svenska Dagbladet.