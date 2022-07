Uppgifter: Misstänkte pojken i Skellefteå kan kopplas till tidigare överfall

Omkring 17.30 i torsdags hittades en svårt skadad flicka vid ett skogsparti vid en skola i Morö Backe i Skellefteå.

Polisen, som inledningsvis var förtegna om offrets identitet, gick under fredagen ut med att det rörde sig om en flicka under 15 år. Under måndagen vårdades hon fortfarande på sjukhus med allvarliga skador.

Här kan du läsa Nyheter24:s summering av mordförsöket i Skellefteå.

Pojke under 15 år misstänks för brottet

En pojke, även han under 15, misstänks ha orsakat henne skadorna.

Under lördagen meddelade polisen att han gjort ”vissa medgivanden kring händelseförloppet” i samband med förhör, men att han inte frihetsberövats på grund av sin ringa ålder.

– Pojken har i förhör gjort vissa medgivanden och nu fortsätter utredningen med ytterligare förhör och analys av tekniska fynd gjorda på brottsplatsen, sa kammaråklagare Andreas Nyberg i ett pressmeddelande.



Händelsen rubriceras som försök till mord.

Uppgifter: Pojken kopplas till tidigare överfall

Enligt uppgifter till Aftonbladet ska skolan som den misstänkte pojken går på ha slagit larm om hans "avvikande beteende" redan för drygt ett halvår sedan.

Enligt en källa till tidningen ska han även ha misstänkts för ett tidigare överfall vid en gångtunnel i närheten av platsen där den skadade flickan hittades i torsdags.

Under måndagskvällen bekräftar kammaråklagare Nyberg för Aftonbladet att han är medveten om fallet – men avböjer att varken bekräfta eller dementera att det rör sig om samma misstänkte pojke.

Andra misstänkta mordförsöket på barn under 15 i Skellefteå på kort tid

Så sent som veckan därpå utsattes en tolvårig pojke för ett mordförsök i Skellefteå, där en 16-årig pojke misstänks för brott. Men polisen ser inga kopplingar mellan de två fallen.

– Nej, det finns inget som tyder på att det hänger ihop. Vi utreder det som två separata händelser, säger Lars Persson till SVT Västerbotten.