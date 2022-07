Kvinna fick HLR efter att hon somnat in

Allt var stilla när en äldre kvinna somnade in på ett korttidsboende i Sölvesborg. Vid sin sida hade hon anhöriga som tagit ett sista farväl. Plötsligt rusade personal in och gav henne hjärtkompressioner – trots att det stod i journalen att inga sådana åtgärder skulle sättas in, rapporterar Blekinge Läns Tidning.

Kvinnan hade vårdats på sjukhus innan hon kom till korttidsboendet den 6 juli. Dagen därpå avled hon. Anhöriga hade fått besked om att inget mer medicinskt fanns att göra för kvinnan och en läkare hade skrivit in i journalen att hon skulle få ett så kallat palliativt vak. Nu har anhöriga till kvinnan anmält det inträffade. Händelsen har utretts, enligt Annelie Lysö som är ansvarig för boendet. "Gällande händelsen kring HLR ser vi brister i våra rutiner", skriver kommunen i ett svar till de anhöriga. Sölvesborgs kommun har lex Sarah-anmält händelsen.