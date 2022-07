Här är polisens taktik när misstänkta tiger

Frågestrategier:

Ställa frågor ändå, använda sig av tystnad som metod för att få den misstänkte att tala, prata om något annat, upprepa frågan eller omformulera den.

Informationsstrategier:

Betona fördelarna med att samarbeta och nackdelar med att inte göra det, presentera bevis och informera om rätten att vara tyst.

Stödjande strategier:

Vara vänlig och skapa kontakt, fråga om skälet till tystnaden, inte vara dömande, bygga upp förtroende.

Strategier för förhörsproceduren:

Byta förhörsledare, göra flera intervjuer över tid.

Källa: "Swedish police officers' strategies when interviewing suspects who decline to answer questions", publicerad i Legal and criminological psychology.