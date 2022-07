Jordens glaciärer på väg att försvinna

En glaciär är en ismassa som har bildats genom anhopning av snö och som rör sig i landskapet genom sin egen tyngd. Glaciärerna i Antarktis och på Grönland, som båda är större än 50 000 kvadratkilometer, kallas inlandsisar.

Runt tio procent av jordens landareal täcks av glaciärer med en total volym på cirka 33 miljoner kubikkilometer, varav 91 procent i Antarktis. Detta kan låta mycket men är bara en bråkdel av ismassorna som täckte jordklotet så sent som för 12 000 år sedan, under istiden. Då var en tredjedel av jordens landyta, inklusive hela Nordeuropa, täckt av is. (NE)