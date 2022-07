Kalvar fick avlivas efter brand

En markbrand utbröt under tisdagen vid en jordbruksfastighet i Valls socken på Gotland. En person andades in rök under släckningsarbetet och har fått föras till sjukhus med oklara skador.

Elva kalvar som stod uppställda i fållor utomhus fick brännskador till följd av branden, och fick avlivas på plats, uppger polisen på sin hemsida. En förundersökning om allmänfarlig vårdslöshet har inletts.