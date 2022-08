Amazonas känsligare för torka än väntat

Fakta: Amazonas Regnskogen i Amazonas täckte ursprungligen 5,5 miljoner kvadratkilometer, men genom avskogning har cirka 17 procent gått förlorad. Den intakta delen är dock fortfarande den överlägset största regnskogen i världen. Skogen sträcker sig över nio länder: Brasilien, Venezuela, Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia, Guyana, Surinam och Franska Guyana. En studie har visat att nederbörden i Amazonas har varit relativt stabil ända sedan 1930. Men i områden med avskogning försvinner en stor del av den ursprungliga vattenavdunstningen med minskad fukt och minskad nederbörd som följd. Källor: NE, Inpe

Bakom studien, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences, står forskare vid institutet för klimatforskning i Potsdam i Tyskland.

De fann att när svår torka drabbar en viss del av regnskogen sprider sig effekten bortom det drabbade området till närliggande regioner. Om tre träd dör av torkan dör också ett fjärde träd, även om det inte är direkt påverkat.

Vattenbrist hotar

Orsaken är att regnskogen kan liknas vid ett sammanhängande nätverk där växterna och nederbörden har stark påverkan på varandra. Eftersom regnskogen genom avdunstning delvis skapar sitt eget väder – exempelvis skapar den hälften av allt regn som faller över skogen – är den beroende av hur stora mängder vatten som finns i ekosystemet. Torkan minskar helt enkelt den totala mängden vatten i systemet över ett stort område.

Känsligast är utkanterna av regnskogen där nederbördsmängden är mindre redan från början. Dessa områden har klart definierade torr- och regnperioder, till skillnad från de centrala delarna av Amazonas som har regn året runt. I randområdena kan regnskogen relativt lätt omvandlas till savann.

Fortfarande intakt

Vissa prognoser har antytt att de torra åren kan bli allt vanligare och att regelbundet återkommande extremtorka kan bli det normala efter 2050.

Samtidigt påpekar forskarna att merparten av Amazonas fortfarande är intakt. Där är läget för tillfället stabilt. De hotade delarna återfinns i områden som redan har påverkats negativt av skogsskövling.