Tropiska nätter i söder – men snart är det över

Fakta: Tropisk natt När temperaturen inte understiger 20 grader under hela natten kallas det för tropisk natt. Fenomenet förekommer vanligast när fuktig luft strömmar in under senare delen av sommaren. Då är vattnet i hav och sjöar som varmast och den högre luftfuktigheten dämpar utstrålning av värme. Tropiska nätter förekommer ofta i samband med värmeböljor. SMHI definierar värmebölja som ”en sammanhängande period då dygnets högsta temperatur är minst 25 grader minst fem dagar i sträck”. Källa: SMHI

— Vattnet fungerar som en värmereservoar. Temperaturen i vattnet ändras inte lika snabbt som i luften och vattnet blir som ett värmebatteri som hjälper till att hålla temperaturerna uppe, säger meteorolog Linnéa Rehn Wittskog vid SMHI.

Eftersom vattnet är värmebäraren förekommer tropiska nätter sällan i inlandet men kan däremot uppstå i innerstäder där gator och huskroppar magasinerar värme, enligt SMHI.

De gångna veckans nätter har varit tropiska på flera håll. Natten till måndag sjönk nattemperaturen inte under 20 grader i Skillinge, Östergarnsholm och Fårösund.

Den påföljande natten var tropisk på Ölands norra udde, i Lund, på Landsort, i Falsterbo, Visby, på Skarpö och Vinga, Svenska högarna, i Karlskrona och Halmstad, Nidingen, Skillinge, Landsort, Hoburg, Östergarnsholm, Fårösund och på Gotska sandön.

Natten mot onsdag svettades Svenska högarna, Skarpö, Stockholm (Observatorielunden), Saltsjö-Boo, Örskär, Utklippan, Söderarm och Gotska sandön.

Den gångna nattens temperaturer finns ännu inte inrapporterade hos SMHI.

— Det är inte jätteovanligt med tropiska nätter och inget konstigt den här tiden på året, säger Linnéa Rehn Wittskog.

Men den kommande natten kan bli den sista för i år som blir tropisk.

— Det kan möjligtvis bli tropiskt natten som kommer men sedan kommer svalare och torrare luft in från fredag och framåt, säger Linnéa Rehn Wittskog.