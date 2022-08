Solen och värmen tillbaka i veckan

— Från och med onsdag blir det allmänt varmare i hela landet med uppåt 25 grader i de sydligare delarna och 20 grader i Norrlands inland och redan på måndag tittar solen fram förutom i norra Norrland där det kommer regna, berättar Erik Höjgård-Olsen, meteorolog på SMHI.

Väderinstitutet gör tiodygnsprognoser för hur vädret kan bli, därefter är det svårare att se varaktiga tecken på hur luft, vindar och moln rör sig.

— Nu kommande dagarna visar prognosen att vi får ett par soliga dagar. Det finns en del moln som rör sig norrut utmed östra kusten, upp mot Uppland, men annars blir det ganska soligt och det lilla regn som kommer passerar bara, det är inget ihållande, förklarar han.

Tar man en vidare titt på väderkartan syns ett lågtryck som dragit in över norska havet och som förväntas föra med sig svalare luft när det drar in över landet. Det följs av ytterligare ett lågtryck som just nu ligger över Atlanten, nordväst om de brittiska öarna, och som skjuter varmare luft framför sig.

— Då ligger vi kvar i den varmare luften i runt två tredjedelar av landet fram till, ja faktiskt nästa helg innan det verkar bli svalare igen.

Det handlar inte längre om temperaturer på 30 grader, men väl runt 20-25 grader, förklarar Erik Höjgård-Olsen.

— Och de temperaturerna ligger ungefär så fram till lördag då den varmare luften börjar skjuta lite på sig. Då kan vi förvänta oss runt 15-20 grader i princip i hela landet, säger han.