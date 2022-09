Ung man häktad för sexbrott mot barn

Mannen misstänks för sju fall av sexuellt ofredande mot barn. Han är även misstänkt för ett fall av försök till våldtäkt mot barn, rapporterar lokala medier.

Under sommaren har polisen fått in flera anmälningar om sexuella ofredanden mot barn i Kungsbacka. Den misstänkte mannen, som förnekar brott, hämtades in till förhör i tisdags och anhölls sedan.

Han är på sannolika skäl misstänkt för brotten.