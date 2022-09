Svår regeringsbildning – oavsett vem som vinner

Ulf Kristerssons sida:

Vilka ska sitta i regeringen?

Arbetslinjen. SD vill inte sänka a-kassa eller begränsa sjukförsäkringen som M, KD och L. Tvärtom.

Biståndet. M och SD vill sänka. Det vill inte KD och L.

Skolan. L och SD vill förstatliga. Det vill inte M och och KD..

Sjukvården. KD och SD vill förstatliga. Det vill inte M och L.

Public service. M, KD och L vill “smalna av”. Det vill inte L.

Klimatpolitiken. M, KD och L står bakom klimatmålen. Det gör inte SD.

Asylpolitiken. Alla överens om att politiken ska vara på EU:s miniminivå. Tolkningen av vad det innebär är de inte överens om. SD vill gå betydligt hårdare fram än L.

Kriminalpolitiken. L säger nej till delar av de andras hårdare förslag, såsom anonyma vittnen och visitationszoner.

Magdalena Anderssons sida:

Synen på skatter och företag. Centern och Vänstern står på olika sidor av politiken, där C vill sänka skatterna medan V vill höja dem.

Friskolor. V, S och MP vill på ett eller annat sätt förbjuda vinstuttag. Det vill inte C.

Utsläpp. MP säger nej till skattesänkningar på bensin och diesel. S öppnar för att det kan behövas. MP och C är positiva till reduktionsplikten medan S sagt att uppräkningen ska pausas och V anser att det ökade kravet på inblandning får för stora konsekvenser.

Nato. S och C säger ja till Nato. MP och V är fortsatt motståndare. De sistnämnda partierna är också kritiska till vapenexport till Turkiet.

Försvaret. S och MP vill finansiera utbyggnaden med en ny skatt, det är ett rött skynke för C.

Asylpolitiken. S vill ha en migrationspolitik i linje med övriga EU, C står bakom den nya lagstiftningen medan MP och V vill ha mer generösa regler för asylsökande.

A-kassan. S, MP och V säger ja till att permanenta höjningen av a-kassan. C säger nej.

Sjukförsäkringen. Här säger S, MP och V nej till att återinföra en bortre gräns i sjukförsäkringen, medan C säger ja. C vill inte slopa eller minska karensavdraget medan de övriga tre antingen vill slopa eller reformera det.

Kriminalitet. S, MP och C vill höja straffen för typiska gängbrott medan V säger nej. Vänsterpartiet vill inte heller att omyndiga grovt kriminella ska låsas in längre. S och MP vill tillåta hemlig avlyssning av gäng utan konkret brottsmisstanke men det vill inte V och C.