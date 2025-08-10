Nya kontroller i Sverige från 12 oktober – de påverkas

Den 12 oktober införs ett nytt gränspassagesystem – kallat Entry Exit System – i Sverige, efter ett beslut av EU-kommissionen.

Det var den 30 juli som EU-kommissionen fattade beslut om att det nya gränspassagesystemet Entry Exit System ska införas i en rad länder – däribland Sverige – den 12 oktober.

"Entry Exit System ska göra det enklare att identifiera resenärer som försöker resa in eller ut från Schengenområdet under felaktig identitet eller med förfalskat pass samt personer som har vistats inom Schengenområdet längre än tillåten tid. Systemet kommer även att bidra till arbetet med att förebygga, upptäcka och utreda terroristbrott samt annan allvarlig brottslighet", skriver den svenska polisen om systemet.

Foto: Janerik Henriksson/TT

Länder som inför Entry Exit-systemet: Belgien

Bulgarien

Danmark

Estland

Finland

Frankrike

Grekland

Island

Italien

Kroatien

Lettland

Liechtenstein

Litauen

Luxemburg

Malta

Nederländerna

Norge

Polen

Portugal

Rumänien

Schweiz

Slovakien

Slovenien

Spanien

Sverige

Tjeckien

Tyskland

Ungern

Österrike Källa: Polisen

Annons

De kommer behöva lämna ansiktsfoto och fingeravtryck

Mer konkret innebär Entry Exit-systemet att alla som är medborgare i ett land utanför EU eller Schengenområdet kommer att behöva lämna ett ansiktsfoto såväl som fingeravtryck när de reser in i Sverige.

Kontroller kommer därför att upprättas på alla flygplatser och hamnar i landet som har förbindelser som sträcker sig utanför EU och Schengenområdet.

Foto: Anders Wiklund/TT

– Det kan innebära att det blir en del köande för resenärer inledningsvis, men vi räknar med att det ska gå smidigt, säger Louise Wahlberg, projektledare för Entry Exit System hos polisen, i ett pressmeddelande.