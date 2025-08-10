Nyheter24
Annons
Nyheter /Inrikes /Flygplats

Nya kontroller i Sverige från 12 oktober – de påverkas

Publicerad: 10 aug. 2025, kl. 06:00
Sverigeflagga och resenärer på Arlanda flygplats
Ett nytt gränspassagesystem införs. Foto: Ali Lorestani/TT och Anders Wiklund/TT

Den 12 oktober införs ett nytt gränspassagesystem – kallat Entry Exit System – i Sverige, efter ett beslut av EU-kommissionen.

Julia Zabielski
Julia Zabielski,
Redaktör

Ämnen:

Flygplats, Hamn, EU

Det var den 30 juli som EU-kommissionen fattade beslut om att det nya gränspassagesystemet Entry Exit System ska införas i en rad länder – däribland Sverige – den 12 oktober.

"Entry Exit System ska göra det enklare att identifiera resenärer som försöker resa in eller ut från Schengenområdet under felaktig identitet eller med förfalskat pass samt personer som har vistats inom Schengenområdet längre än tillåten tid. Systemet kommer även att bidra till arbetet med att förebygga, upptäcka och utreda terroristbrott samt annan allvarlig brottslighet", skriver den svenska polisen om systemet. 

MISSA INTE: Skulle utmana elbilar – nu är det slut

Foto: Janerik Henriksson/TT

Länder som inför Entry Exit-systemet:

  • Belgien
  • Bulgarien
  • Danmark
  • Estland
  • Finland
  • Frankrike
  • Grekland
  • Island
  • Italien
  • Kroatien
  • Lettland
  • Liechtenstein
  • Litauen
  • Luxemburg
  • Malta
  • Nederländerna
  • Norge
  • Polen
  • Portugal
  • Rumänien
  • Schweiz
  • Slovakien
  • Slovenien
  • Spanien
  • Sverige
  • Tjeckien
  • Tyskland
  • Ungern
  • Österrike

Källa: Polisen

Annons

De kommer behöva lämna ansiktsfoto och fingeravtryck

Mer konkret innebär Entry Exit-systemet att alla som är medborgare i ett land utanför EU eller Schengenområdet kommer att behöva lämna ett ansiktsfoto såväl som fingeravtryck när de reser in i Sverige. 

Kontroller kommer därför att upprättas på alla flygplatser och hamnar i landet som har förbindelser som sträcker sig utanför EU och Schengenområdet.

Foto: Anders Wiklund/TT

– Det kan innebära att det blir en del köande för resenärer inledningsvis, men vi räknar med att det ska gå smidigt, säger Louise Wahlberg, projektledare för Entry Exit System hos polisen, i ett pressmeddelande.

Personer som inte är EU- eller Schengen-medborgare, men som har uppehållstillstånd eller uppehållsrätt i Sverige, omfattas inte av systemet.

LÄS MER: Kontantkaoset fortsätter – kundernas ilska: "Förjävligt"

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
06:00
Nyheter
/ Inrikes

Dags att räkna Sveriges igelkottar

Idag
06:00
Nyheter
/ Inrikes

Nya kontroller i Sverige från 12 oktober – de påverkas

Idag
05:30
Nyheter
/ Inrikes

Vasst jätteostron fortsätter ställa till problem

Idag
04:34
Nyheter
/ Inrikes

13-åring våldtagen på skoltoalett – pojke dömd

Idag
02:12
Nyheter
/ Inrikes

Stort knivbråk i Malmö – två allvarligt skadade

Idag
01:36
Nyheter
/ Inrikes

Man död efter kanotolycka

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons