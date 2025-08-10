Nya kontroller i Sverige från 12 oktober – de påverkas

Det var den 30 juli som EU-kommissionen fattade beslut om att det nya gränspassagesystemet Entry Exit System ska införas i en rad länder – däribland Sverige – den 12 oktober.
"Entry Exit System ska göra det enklare att identifiera resenärer som försöker resa in eller ut från Schengenområdet under felaktig identitet eller med förfalskat pass samt personer som har vistats inom Schengenområdet längre än tillåten tid. Systemet kommer även att bidra till arbetet med att förebygga, upptäcka och utreda terroristbrott samt annan allvarlig brottslighet", skriver den svenska polisen om systemet.
Länder som inför Entry Exit-systemet:
- Belgien
- Bulgarien
- Danmark
- Estland
- Finland
- Frankrike
- Grekland
- Island
- Italien
- Kroatien
- Lettland
- Liechtenstein
- Litauen
- Luxemburg
- Malta
- Nederländerna
- Norge
- Polen
- Portugal
- Rumänien
- Schweiz
- Slovakien
- Slovenien
- Spanien
- Sverige
- Tjeckien
- Tyskland
- Ungern
- Österrike
Källa: Polisen
De kommer behöva lämna ansiktsfoto och fingeravtryck
Mer konkret innebär Entry Exit-systemet att alla som är medborgare i ett land utanför EU eller Schengenområdet kommer att behöva lämna ett ansiktsfoto såväl som fingeravtryck när de reser in i Sverige.
Kontroller kommer därför att upprättas på alla flygplatser och hamnar i landet som har förbindelser som sträcker sig utanför EU och Schengenområdet.
– Det kan innebära att det blir en del köande för resenärer inledningsvis, men vi räknar med att det ska gå smidigt, säger Louise Wahlberg, projektledare för Entry Exit System hos polisen, i ett pressmeddelande.
Personer som inte är EU- eller Schengen-medborgare, men som har uppehållstillstånd eller uppehållsrätt i Sverige, omfattas inte av systemet.