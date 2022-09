Bil krockade och fattade eld efter polisjakt

En bil körde sent under fredagskvällen in i en tom gasbuss på väg 900 nära Eskilstuna, skriver polisen på sin hemsida.

Kollisionen ledde till att båda fordonen började brinna. Olyckan föregicks av att föraren smitit från en poliskontroll några minuter tidigare. "Polispatrullen körde efter bilen men tappade den ur sikte strax innan kollisionen", skriver polisen. Skadeläget för bilföraren är oklart. Olycksplatsen spärrades under natten av.