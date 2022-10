M, KD, SD och L: Nej till höghastighetståg

Det framgår av en gemensamt författad följdmotion till skrivelsen "Nationell planering för transportinfrastrukturen 2022–2033". Skrivelsen lämnades in av den S-ledda regeringen i somras, medan representanter för M, KD, SD och L lämnade in sin kritiska följdmotion till trafikutskottet under måndagen.

En satsning på höghastighetståg "riskerar att tränga undan andra nödvändiga investeringar" inom infrastruktur, skriver partierna bland annat.