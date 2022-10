Färre biverkningar med ny prostataoperation

Fakta: Prostatacancer Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform. Sjukdomen drabbar framför allt äldre män, omkring hälften är över 70 år. Varje år upptäcks omkring 10 000 nya fall. Cirka 2 200 svenska män dör av sjukdomen under ett år. Cancer i prostatan innebär att en cancertumör har bildats. Först växer den bara inuti prostatakörteln och märks inte. Det kan ta upp till 10 till 15 år innan tumören sprider sig eller ger symtom. Symtom som kan tyda på prostatacancer är att kissa ofta, att urinen dröjer när man vill kissa, att urinstrålen är svag och att det finns blod i urinen. Källa: Cancerfonden, 1177.se

Metoden kallas fokalbehandling och utförs med nålar som förs in via mellangården på patienten, in i prostatakörteln och placeras runt tumören. Mellan nålarna skickas elektricitet som dödar tumören. Cellerna dör utan att någon värme utvecklas.

— På detta sätt påverkas musklerna och nerverna kring körteln mindre, och det minskar risken för impotens. Risken för urinläckage minskar också, säger Anna Lantz, specialistläkare och docent i urologi vid Karolinska universitetssjukhuset.

Svensk studie

I september gjorde hon den första operationen med metoden i Sverige. Den har utvecklats i uppåt 15 år i Storbritannien, Tyskland, USA och Australien. Tekniken kan användas på män som drabbats av cancer i endast en del av prostatakörteln.

Anna Lantz, specialistläkare och docent i urologi på Karolinska universitetssjukhuset.

— De får större chans att drabbas av färre biverkningar jämfört med om hela prostatan opereras bort eller om den behandlas med strålning. Mellan tummen och pekfingret handlar det om mellan 10 och 15 procent av de män som har en cancertumör som behöver behandlas, säger Anna Lantz.

Karolinska har startat en svensk forskningsstudie där behandlingen ska jämföras med de traditionella. 184 patienter från Region Stockholm ska ingå, och resultat väntas om ungefär två år.

Utveckla metoden

— Det finns många studier i världen och då vill vi också vara med och utveckla metoden, säger Anna Lantz, som tror att fler svenska sjukhus kommer att börja använda tekniken.

— Men det är viktigt att vi fortsätter att följa patienterna efter ingreppet för att upptäcka om det finns cancer kvar i prostatakörteln.

Patienterna är sövda under behandlingen. De ska kunna åka hem samma dag som ingreppet görs.