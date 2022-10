Polis söker efter kvinna som försvann i Timrå

— Det finns omständigheter som tyder på att ett brott kan ligga bakom försvinnandet, säger polisens förundersökningsledare Jonas Holmström till SVT Nyheter Västernorrland.

Polisen bedömer dock fortsatt att det är lika sannolikt att det rör sig om en olycka eller att kvinnan håller sig borta frivilligt.

Kvinnan sågs senast i lördags då hon uppges att setts kliva in i en bil i Timrå, där hon bor, skriver Sundsvalls Tidning (ST). Under fredagen gick sökandet in på dag sex.

— Vi fortsätter med förhör, kartläggning och vi har en sökinsats under fredagen i centrala Kramfors utifrån den plats där hennes mobiltelefon sist pejlats. Vi söker förutsättningslöst efter kvinnan med drönare, hundpatrull och vanliga polisresurser, säger Jonas Holmström till ST.

Ingen person är gripen i ärendet.

— Det som talar mer för att brott har begåtts är ju tiden som gått och att hon inte gett ifrån sig några livstecken, säger Holmström till tidningen.