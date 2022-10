Högsäsong: Fler än 250 viltolyckor per dag

Fakta: Viltolyckor Fram till den 11 oktober i år har 40 175 viltolyckor rapporterats in i Sverige. Närmare 80 procent av viltolyckorna sker med rådjur. 2021 års viltolyckor innebar ett nytt rekord med 65 430 rapporterade olyckor. Källa: Nationella viltolycksområdet

Fram till i tisdags hade 40 175 viltolyckor rapporterats in i Sverige, enligt statistik från Nationella viltolycksrådet. Den värsta tiden är framför oss.

— Risken är störst på hösten och våren, säger Anders Sjölund.

Förra året rapporterades 23 973 olyckor in under oktober, november och december. Det motsvarar i genomsnitt 260 olyckor per dag.

— Oavsett om det finns viltstängsel eller inte ska man vara uppmärksam, särskilt vid gryning och skymning, säger Sjölund.

Rådjur vanligast

Den vanligaste viltolyckan sker med rådjur. Hittills i år har 31 750 sådana rapporterats.

För rådjur, älg och kronhjort är risken störst vid skymning och gryning, alltså ungefär när trötta människor vanligtvis är på väg till och från jobbet.

— Vildsvin och djur som grävlingar är däremot mer aktiva på natten, säger Sjölund.

Strax utanför tätorter är risken något större. Om man skymtat ett djur vid en mindre trafikerad väg där man ofta åker ska man lägga det på minnet.

— Om man åker samma sträcka till och från jobbet har man ofta sett rådjur, och där man har sett dem förr ska man vara extra försiktig.

Ilsket vildsvin?

Är olyckan framme: Stanna, markera olyckan och ring polisen. Det är du skyldig till enligt lag om du kör på björn, varg, järv, lo, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår eller örn.

— På med varningsblinkers, ställ ut varningstriangel och markera där olyckan inträffade. Har djuret sprungit in i skogen är det viktigt att jägaren har ett bra utgångsläge. Annars kan djuret behöva lida under en lång tid, säger Sjölund.

Kör man på ett vildsvin eller en björn ska man helst fortsätta ett par hundra meter om bilen fortfarande rullar. Ring sedan polisen. Du bör undvika att gå ut om djuret är vid liv och i närheten av bilen.

Dödsolyckor med älg

Det viktigaste tipset? Sänk hastigheten.

— Det ökar chansen att undvika en olycka väldigt mycket.

— Kör man ihjäl en älg i över 80 kilometer i timmen är risken stor att man blir allvarligt skadad eller till och med dödad. De dödsolyckor som sker med älg sker på vägar med hög hastighet, även på sträckor med viltstängsel, säger Sjölund.

Efter fjolårets rekordnotering har antalet inrapporterade viltolyckor minskat något i år, motsvarande 6 procent. Men Anders Sjölund ser inga tecken på en nedåtgående trend.

— Jag misstänker att vi kommer att ha rätt mycket olyckor resten av året.