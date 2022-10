Man döms till fängelse för inbrottsvåldtäkter

Mannen har enligt domen på olika sätt tagit sig in i kvinnornas bostäder och sedan våldtagit dem. Han ska även ha spottat på en kvinnorna. I det ena fallet trängde han sig in genom dörren, i det andra fallet tog han sig in via balkongen.

Mannen kunde gripas först efter ett upprepat inbrottsförsök hos en annan kvinna. I det fallet hade han en tidigare gång brutit sig in och stulit nycklarna till bostaden. Kvinnan hade sedan bytt lås och upptäckte mannen när han försökte ta sig in igen.

Brotten ska ha skett under juni och juli i somras.