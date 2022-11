För bara några dagar sedan sattes ett svenskt värmerekord när temperaturen seglade upp till närmare 17 grader på flera håll i landet, bland annat i småländska Oskarshamn och Gladhammar.

Men värmen blev inte långvarig – för nu väntar nämligen snöfall.

SMHI: Kraftigast snöfall längs Smålandskusten

Under de kommande dagarna blir det nämligen mer klassiskt novemberväder, vilket inkluderar både snö och kyla.

– Det drar in under lördagen och söndagen, med start över Östersjön, och det kommer att träffa stora delar av Götaland och även upp över Svealand. Egentligen kan även de sydligaste delarna av Norrland få snö under söndagen, säger Marcus Letalick, meteorolog hos SMHI, till Nyheter24.

Det är dock fortsatt svårt att sia om snömängden.

– Det är fortfarande ett par dygn kvar, så exakt hur mycket snö som kommer är lite tidigt att spekulera i, men det kommer att vara som kraftigast längs med Smålandskusten.

Kyligare temperaturer väntar

Vilka temperaturer kan man då vänta sig?

– Vi har haft en inledning på den här månaden som har varit mild för årstiden, men nu har vi rört oss ner mot ett fåtal plusgrader och ner mot nollan och framåt helgen kommer det fortsatt att ligga runt nollgradigt i Götaland. I Norrland är det förstås betydligt kallare, säger Marcus Letalick och fortsätter:

– Men i det här området som nu får det första ordentliga snöfallet, där kommer temperaturen ligga runt nollgradigt till ungefär fyra minusgrader.