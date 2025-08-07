Nytt förbud i dag – det händer om du bryter mot det

I dag, den 7 augusti, tillkommer 26 nya arter på EU:s förteckning över främmande invasiva arter, vilka är förbjudna att importera, sälja, överlåta eller sprida. Men vad händer om man bryter mot förbudet?

Naturvårdsverket definierar invasiva främmande arter som arter vilka, med människans indirekta eller direkta hjälp, flyttats från sin ursprungsmiljö till en ny omgivning där den sprider sig och orsakar skada.

Skadan kan vara på ekosystem, infrastruktur eller människors hälsa.

"Det är ett av de största hoten mot biologisk mångfald i Sverige och globalt och antalet främmande arter som blir invasiva ökar från år till år", skriver myndigheten på den egna hemsidan.

Foto: Oscar Olsson/TT

Och i dag, den 7 augusti, träder EU-kommissionens nya lagstiftning, om att addera 26 nya arter på EU:s förteckning över invasiva främmande arter, i kraft.

– De arter som kommer med på förteckningen anses vara så pass skadliga i länder inom EU att det motiverar förbud för alla medlemsländer, har Johan Linnander, handläggare Naturvårdsverket, förklarat i ett pressmeddelande tidigare.

Flera nya invasiva främmade arter omfattas av förbudet

Nyheter24 har tidigare rapporterat om hur vissa av de 26 nya arterna pekas ut, av myndigheten, som mer relevanta för Sverige eftersom de redan finns i landet eller riskerar att spridas hit från våra grannländer. Det rör sig om:

Lövplattmask (Finns i Sverige)

Parkslide, jätteslide och hybridslide (Finns i Sverige)

Mink (Finns i Sverige)

Sikahjort (Finns i grannländer)

Nordamerikansk bäver (Finns i grannländer)

Dessa arter blir därmed förbjudna att importera, sälja, överlåta eller sprida i naturen inom EU och därmed också i Sverige.

Det händer om du bryter mot förbudet

Att bryta mot förbuden kan leda till allvarliga konsekvenser, enligt Naturvårdsverket.

"Konsekvenser av att avsiktligen bryta mot förbuden är reglerade i miljöbalken: böter eller fängelse i upp till två år vid grov oaktsamhet eller uppsåt", uppger Henrik Lange, samordnare vid myndighetens artenhet, i ett mejl till Nyheter24.

Foto: Martina Holmberg/TT

Så vad gäller egentligen om man skulle upptäcka exempelvis jätteslide på sin tomt?



"När det gäller jätteslide så rekommenderar vi i dagsläget att lämna dem i fred om de inte sprider sig påtagligt eller står så till att de sprids med trafik eller längs vattendrag. Detta eftersom utrotning är svår, tidskrävande och ofta dyr. Så det bästa till att börja med är att markera ut med exempelvis stenar där växten finns i dag, så man ser om den verkar expandera. Gör den det kan man kontakta en firma med expertis i bekämpning och diskutera lämpliga åtgärder", skriver Lange och fortsätter:

"Håller växten sig lugn kan den stå i fred något år till. Har man praktiska frågor kring detta är länsstyrelsen den myndighet man ska vända sig till i första hand."