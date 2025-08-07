Omtyckt krog i konkurs – kunderna i sorg: "Sakna er"

Med stor sorg meddelar ägarna att den omtyckta krogen måste stänga – efter mindre än ett år.

Efter bara tio månader tvingas den omtyckta Göteborgskrogen Nomi slå igen portarna.

Med en vision om att kombinera mat, konst och kultur blev den snabbt en snackis i staden – men också ett kostsamt och svårt projekt att hålla vid liv.

Krog i konkurs – bara efter 10 månader

Krogen, som huserade i stora lokaler i anrika Merkurhuset mellan Järntorget och Stenpiren, lanserades i oktober 2024 med höga ambitioner.

Annons

Fem olika koncept samsades på samma plats, en bar, två restauranger, ett galleri och en yta för japanska småmål. De ville inte bara servera mat, utan också skapa upplevelser.

Trots en lovande start och ett starkt intresse från både matgäster och kulturscenen blev verkligheten tuffare än väntat, rapporterar GP.

"Vill säga tack" – kunderna i sorg

I ett känslosamt inlägg på Instagram meddelande Nomi-teamet beslutet att stänga:

Annons

"Det här är det svåraste inlägget vi någonsin har behövt skriva. Vi har fattat det otroligt tunga beslutet att stänga Nomi.

Att driva det här projektet har varit en dröm – byggd med kärlek, svett, kreativitet och en djup passion för mat och människor. Men precis som för många andra små företag har utmaningarna till slut blivit för stora för att vi ska kunna fortsätta.

Vi vill säga tack – för varje delad måltid, varje fest som hölls här, varje vänligt ord och välbekant ansikte som klev in genom våra dörrar. Ni fick den här platsen att kännas som ett hem"

Med över 90 kommentarer av kunder i sorg:

Annons

"Jag kommer sakna er, Nomi kändes verkligen som ett hem. Tack för att ni gav plats åt min musik och så många speciella konstnärer!"

"En riktig skam! Nomi var en plats full av kreativitet och passion för både musik och mat. En stor förlust för Göteborg"

"Så ledsamt. Var hos er nyligen och var mycket nöjd med allt"

"Jag älskade Nomi och er vision! Hoppas det inte är ert sista projekt"

"Vi kommer sakna er. Lycka till framöver"

Sista chansen att besöka Nomi blir under helgen, då två avslutande klubbkvällar hålls.