Torsken återhämtar sig i Öresund

Nedgången i torskbeståndet har tidigare varit så påtaglig att det i år för första gången infördes totalstopp för att fånga torsk under lekperioden 15 januari till 30 mars. Förbudet gällde alla danska vatten inklusive Kattegatt och Östersjön. Under resten av året fick sportfiskare bara ta upp en torsk per dag.

Åtgärderna gav resultat, speciellt för torskyngel och småtorsk i Öresund. Där har det skett en "explosionsartad" utveckling av beståndet, enligt Øresundsakvariet på Köpenhamns universitet.

"Under de senaste 25 åren har jag inte sett så många torskyngel i Öresund som i år" säger Jens Peder Jeppesen, marinbiolog och chef för Øresundsakvariet, i ett pressmeddelande.

Sundet mellan Skåne och Själland är idag det sista och enda havsområdet i de inre danska vattnen med ett friskt och starkt torskbestånd. För 2022 har fiskerestriktionerna gällt även Öresund. Det innebar bland annat att den stora lektorsken där skyddades för första gången. De fick leka ostörda, hade god tillgång till föda och gömställen samt riskerade inte att bli fångade.

Att det fanns flera stora lekande torskar i Öresund bekräftades redan i juni av det danska institutet DTU Aqua.