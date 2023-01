Lugn start på isbrytarsäsongen

Fakta: Sjöfartsverkets isbrytare Sjöfartsverket har fem egna isbrytare: Ale, Atle, Frej, Oden och Ymer. Vid behov hyrs externa resurser i form av bland annat bogserbåtar in. I snitt trafikerar 3 500 fartyg Sverige under isbrytarledning varje år. Till och från hamnarna i Bottenviken fraktas närmare tio miljoner ton varor per vinter vilket motsvarar ungefär en miljon lastbilar. Sverige och Finland har sedan några år tillbaka ett mycket nära samarbete om isbrytningen, vilket kan innebära att det ibland är en finländsk isbrytare som assisterar trafiken till en svensk hamn och omvänt. Källa: Sjöfartsverket

Sjöfartsverkets fem isbrytare har delvis gått på sparlåga i vinter. Till följd av milt väder och en eftersläpande isläggning har högsäsongen för isbrytningen ännu inte kommit i gång.

Amund Lindberg, driftledare vid isbrytarledningen, beskriver isläggningen i början av januari som "något under det normala".

— Det är ganska lite is just nu, och vi ser att sommarens varma väder gett en tydlig signal i vattentemperaturen, i form av varmare vatten. Det gör att vi får isen väldigt kustnära och att det blir mindre is ute till sjöss, säger han.

Hittills i vinter har i huvudsak Ale och Atle använts för isbrytning och assistans, medan de andra fartygen helt eller delvis varit förtöjda i väntan på kallare väderlek. Därtill är Oden på reparation, och väntas tas i drift tillsammans med Ymer senare i vinter.

Enligt Sjöfartsverket har vinterns isbrytning i huvudsak förlagts till Norrbottens kustområde – men kommer utökas söderut i takt med att isläggningen ökar.

Isbrytaren Frej har precis tagits i bruk för säsongen och är tänkt att assistera fartyg i norra Kvarken.