Badhusfötter tvingar Falun att stänga bad

Fakta: Badhusfötter Badhusfötter är en relativt ny bekantskap både för badare och läkare. Sjukdomen orsakas av en bakterie, Pseudomonas aeruginosa, och fick sitt svenska namn efter ett utbrott 2019 i Uppsala, där ett 20-tal barn fick liknande symtom efter att ha besökt samma badhus.

— Tekniker gör provtagning på vattnet på inrådan av infektionsläkare från regionen. Sedan skickar de iväg proverna för att se om bakterien finns här eller inte, säger Cajsa Andersson, enhetschef på Lugnets badhus till SVT.

En knapp månad har gått sedan äventyrsbadet i Sälen upptäckte misstänkt fall av badhusfötter och tvingades stänga i väntan på provsvaren. Svaret var negativt och badet kunde öppna efter en vecka.

Nu väntar badhuset i Falun på provsvaren.

Är självläkande

Sjukdomen badhusfötter är ovanlig i Sverige. Den orsakas av en bakterie som finns naturligt i vår miljö och kan växa till på varma, fuktiga ytor. Enligt Fredrick Rücker, smittskyddsläkare i Dalarna drabbar den barn oftare än vuxna, åtminstone i teorin.

— Barn har mjukare hud än vuxna under fötterna, och på badhus där den här bakterien kan växa till är barnens hud mer mottaglig. Den kan ruggas upp på halkskydden och bakterien kan komma in under huden och orsaka en infektion, säger han till TT.

— Man upptäcker badhusfötter i form rodnad, ömhet och smärta under fötterna då. Om man får sådana besvär är det bra att kontakta sjukvården så man får en diagnos.

Men sjukdomen är inte farlig, säger Rücker. Oftast är den mild och läker av sig själv efter ett par dagar.

Hygien

Enligt Fredrick Rücker är det mer vanligt att drabbas av badhusfötter i privata bad som i badtunnor och jacuzzier som rengjorts undermåligt.

— Generellt måste offentliga badhus följa ganska strikta hygienrutiner. Den typen av reglering finns inte i privata bad.

Han tror det är väldigt låg risk att badhusfötter ska bli mer vanligt förekommande.

— Följer man hygienregler för städrutiner ska det vara väldigt låg risk.