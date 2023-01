Ingen rusning efter covidpiller på apotek

Under de sista veckorna av december såldes 104 kurer i hela landet, enligt statistik från E-hälsomyndigheten. Under samma period var antalet bekräftade covidfall 21 000. Dock kan fler patienter utanför sjukhusen ha fått läkemedlet än vad försäljningssiffrorna visar, eftersom det även distribueras via en nationellt upphandlad pott.

Förskrivningen av Paxlovid har varit lägre än väntat i flera länder, skriver nyhetsstjänsten Nature, vilket bland annat tros bero på missuppfattningar kring läkemedlet och en minskad oro för riskerna med covid.

Enligt nationella rekommendationer kan Paxlovid övervägas i ett tidigt sjukdomsförlopp hos patienter med hög ålder och vid en eller flera riskfaktorer. Magnus Gisslén, professor i infektionssjukdomar vid Göteborgs universitet, anser att Paxlovid är ett värdefullt tillskott för patienter med hög risk för svår covid.

— Om det gått ett längre tag sedan senaste vaccinationen mot covid-19 finns en större potential att Paxlovid kan förhindra allvarlig sjukdom hos exempelvis sköra äldre, säger han till Dagens Medicin.

Tidigare fanns läkemedlet bara tillgängligt på infektionskliniker och var då avsett för högriskgrupper.