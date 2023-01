Kraftig ökning av läkemedelsbrist under 2022

Att vissa läkemedel tar slut beror vanligen på hög efterfrågan och problem i tillverkningen, så att producenten inte kan leverera de volymer som behövs.

"Med tanke på den fortsatta oron i omvärlden tror vi tyvärr inte att antalet restanmälningar kommer att minska under 2023", kommenterar enhetschef Johan Andersson vid Läkemedelsverket i ett pressmeddelande.

Under 2022 restanmäldes 1 615 medicinförpackningar, vilket alltså var 54 procent fler än under 2021 och något fler än under 2020.

Andelen restanmälda läkemedelsförpackningar är liten i förhållande till det totala utbudet (3,8 procent). Restanmälningarna kan också i de flesta fall lösas med att patienter och apotekskunder får utbytbara alternativ. Men bristen på vissa läkemedel skapar oro hos patienter och extra arbete för apoteks- och vårdpersonal.