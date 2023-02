Sjukhus anmäls efter spädbarns död

I anmälan framgår att förlossningen genomfördes utan komplikationer men att spädbarnets hälsa snabbt försämrades. I det läget kontaktades läkare via telefon, vilket inte överensstämmer med sjukhusets riktlinjer.

— Vår utredning har visat att larmrutinerna inte var fullt ut kända av all personal. Hjälp tillkallades via telefon och inte via larmknapparna, vilket hade varit ett mer effektivt sätt att snabbt tillkalla ytterligare resurser, säger Henrik Overödder, verksamhetschef, till SVT.

Dödsorsaken har ännu inte kunnat fastställas och Inspektionen för vård och omsorg väntas inleda en granskning av ärendet.