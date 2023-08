Nytt regnväder drar in på tisdag

Flera områden i Sverige har just nu drabbats av översvämningar och höga vattenflöden till följd av ovädret Hans framfart tidigare i veckan. Under helgen har ytterligare ett regnväder dragit in över landet som orsakat översvämningar i bland annat Örebro län.

Nu ser ännu ett kraftigt regnväder ut att vara på väg in över Sverige.

— Vad gäller placering är prognosen fortfarande osäker, men regnvädret ser ut att komma in över landet från sydväst på tisdagen, för att sedan leta sig norrut, säger Emma Härenstam.

— Ganska mycket regn kommer att falla på kort tid. Som det ser ut just nu är regnmängderna så stora att det är gränsfall att utfärda en varning, men hur det blir är det fortfarande för tidigt att uttala sig om.

Varningar runt om i Sverige

SMHI har under veckan utfärdat en mängd varningar för översvämningar och höga vattenflöden vid bland annat västkusten och i ett bälte mellan Gävle, Sundsvall och Dalarna. Under natten mot söndag har dessutom flera områden i Örebro län drabbats av kraftigt regn med över hundra översvämmade fastigheter som följd.

Den nuvarande – osäkra – prognosen pekar på att den värsta nederbörden från tisdagens regnväder kommer att landa utanför de just nu mest översvämmade områdena.

— Prognosen visar att de största regnmängderna kommer att falla i ett område sydost om Vättern, och enligt våra hydrologer kan de markerna just nu ta mer vatten. Det är inte lika mättat där som exempelvis väster om Vättern eller i Dalarna, säger Emma Härenstam.

— Men uppnår regnet en meteorologisk varningsnivå så är det klart att det får konsekvenser, och passerar det över områden som redan är drabbade så är varje millimeter en millimeter man inte vill ha.

Letar sig upp över Norrland

Regnvädret väntas nå södra Norrland på tisdagskvällen och fortsätta längre norrut under onsdagen.

Måndagen ser däremot ut att för det mesta bjuda på uppehållsväder – med några undantag.

— Det kommer bli en hel del sol, men det kan förekomma skurar i bland annat landskapen kring Vänern, och i Bergslagen, säger Emma Härenstam.