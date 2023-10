Sommarens extremväder bakom tågförseningar

Myndighetens preliminära siffror visar att 196 875 av 227 160 framförda persontåg nådde sin slutstation i rätt tid under perioden juni till augusti.

Trafikverket förklarar att punktligheten mest har påverkats av sommarens två urspårningar: den som drabbade sträckan mot Arlanda i slutet av maj där såväl banunderbyggnad som spår och växlar skadades samt den strax söder om Hudiksvall i början i augusti efter kraftiga skyfall.

"Att det blev en minst sagt blöt avslutning på sommaren visar statistik över hur många gånger vi under en augusti-månad normalt har översvämning som förseningsorsak", säger Anna Ericsson, chef för verksamhetsområde Trafik, i ett pressmeddelande och fortsätter:

"De senaste tio åren har det i augusti i genomsnitt varit lite drygt 300 avgångar som berörs, men i år var motsvarande siffra 1 800. En sådan extrem toppnotering går så klart inte obemärkt förbi, utan för en direkt påverkan på regularitet och punktlighet."

Järnvägsbranschens definition av punktlighet är ett tåg som kommer fram till slutstation i rätt tid plus fem minuter. Om tåget är sex minuter sent, eller mer, in på stationen räknas det som försenat.