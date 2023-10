Trots avstängningen – Momika drar in tusenlappar på TikTok

Koranbrännaren Salwan Momika stängdes av från möjligheten att tjäna pengar på Tiktok. Men förra veckan var han i gång igen, under nytt namn. Efter frågor från TT valde Tiktok att spärra kontot. Under helgen startade han ett tredje konto och drog in flera tusen, på bara en dag.

Fakta: Så fungerar Tiktok-gåvor Det går att skänka gåvor till andra efter att med riktiga pengar köpt virtuell Tiktok-valuta i appen, så kallade mynt. Varje gåva kostar olika mycket, den billigaste kostar ett mynt (runt 20 öre beroende på hur många man köper åt gången) medan andra är betydligt dyrare. Den dyraste kostar motsvarande över 7 000 kronor. Gåvorna omvandlas till diamanter som kan bytas mot pengar. En diamant är värd ett halvt mynt (10 öre) för den som publicerar eftersom Tiktok tar 50 procent. Enligt Skatteverket räknas "gåvor" från Tiktok inte som vanliga gåvor utan inkomst som man ska skatta på. Källa: Tiktok Under pågående aktioner kunde tusentals personer runt om i världen följa händelserna direkt i telefonen. Via Tiktoks system kunde Salwan Momika dra in tusentals kronor på varje sändning. — Jag får ingen hjälp av socialtjänsten så jag lever på de pengarna. Jag kan stå på egna ben, sade han till TT i somras. Lyckades runda systemet Tiktok har tjänat lika mycket pengar på koranbränningarna som Momika själv eftersom företaget behåller 50 procent av alla gåvointäkter. Detta kritiserades i flera medier och efter TT:s avslöjande valde Tiktok att stänga av gåvofunktionen på Momikas livesändningar, men lät kontot ligga kvar. Det har gjort att han har fortsatt att sända live, men i stället uppmanat följarna att donera via Paypal. Men under förra veckan lyckades han kringgå systemet och fick återigen tillgång till gåvofunktionen. Med samma profilbild, men under annat användarnamn, låg han förra veckan återigen på topplistan. På torsdagskvällen hade han, enligt listan i appen, samlat ihop drygt 11 500 kronor (115 600 så kallade diamanter). Dagen efter, när TT ställer frågor till Tiktok om detta, spärras Salwan Momikas nya konto. "I våra communityriktlinjer är vi tydliga med att vi tar bort innehåll och konton som innehåller hets mot folkgrupp eller annat hatiskt beteende," skrev Parisa Khosravi, kommunikationschef för Tiktok i Norden, i ett mejl i fredags. Möjligt att fortsätta Men bara för att ett konto är spärrat är man som person inte spärrad, inte heller ens mobil. Det är fullt möjligt att skapa konto på konto varefter de blir borttagna. Och det har Salwan Momika gjort. De senaste dagarna har han återigen varit live på kvällarna – och har ännu en gång kunnat tjäna pengar på gåvor. Även den här veckan har han legat på topplistan och kunde fram till tisdagsmorgonen samlat ihop över 4 300 kronor. Inte förrän vid lunchtid på tisdagen var även detta kontot borttaget. Tiktok ställer inte upp på intervju med TT utan hänvisar till sina riktlinjer där det går att läsa att man får skapa flera konton. Men Tiktok kan begränsa eller permanent blockera kontot om man bryter mot reglerna. Enligt reglerna kan ett nytt konto spärras om ett tidigare konto har stängts på grund av kränkningar. Man får inte heller sprida kränkande innehåll mellan flera konton. TT har sökt Salwan Momika.