Kundernas missnöje efter Lykos kaos: "Led igenom hela natten"

Klockan 11 under lördagen öppnades Lykos nya butik på Sergels torg i Stockholm. Redan under fredagskvällen började en kö formas som blev längre under nattens gång. Flera exalterade köpare satte upp tält i kön, vilket Expressen var första att skriva om. Till tidningen berättar en kund att hon varit där i 13 timmar.

Lyko hade utlovat goodiebags med ett värde på 3 500 kronor till de 500 första besökarna, och dessa var åtråvärda. Kön sträckte sig från Sergels torg till Gallerian. Trots den fredliga stämningen i kön var både polis och vakter på plats för att hålla ett öga på folkmassan.

"Folk var väl desperata"

– Folk var väl desperata för att få den där goodiebagen, säger Nicole Åslin, en av de köande kunderna till Expressen.



När dörrarna slogs upp skiftade atmosfären i kön. Flera ska ha blivit arga och skrikit. Enligt Expressen ska en person har skrikit "fuck Lyko". Vakterna försökte uppmana folkmassan att backa, och ett band spelades upp där massan vädjades behålla sitt lugn.

Till slut lugnar sig läget. Men flera är missnöjda över att inte ha fått sin goodiebag.

Rickard Lyko som är vd för skönhetsföretaget lade under lördagseftermiddagen upp en video på TikTok där han uppmanade de som kände att de var längst fram men inte fick någon goodiebag att kontakta Lykos kundtjänst.

"Jag förstår att många av er är supermissnöjda"

– Jag förstår att många av er är supermissnöjda, för ni var här jättejättelänge. Vi har haft problem att kunna identifiera exakt vem som var här vid vilken tid. Vi hade aldrig drömt om att det skulle dyka upp så många människor, säger han i klippet.

Men kunderna är fortsatt missnöjda. Vissa skriver att de inte fick någon goodiebag på grund av att folk trängde sig, och flera skriver att de väntade i 13 timmar men utan resultat.

Kommentarer från TikTok.

