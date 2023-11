Steffo Törnquist om sammanbrottet i Nyhetsmorgon: "En mardröm"

Flera opinionsmätningar har, under den senaste veckan, visat att den omskrivne veteranen Geert Wilders och hans EU- och invandringsfientliga parti PVV skulle kunna gå mot en seger i det nederländska valet.

Och nu står det klart att utfallet blir just så – med besked. PVV får nämligen flest mandat i parlamentet.

– Jag utesluter inte att bli premiärminister, säger Wilders enligt tidningen De Telegraaf, vilket TT rapporterat om, samtidigt som man nu står inför en potentiellt besvärlig regeringsbildning.

Steffo Törnquist: "Fick inte fram ett vettigt ljud"

En som reagerat på Geert Wilders jordskredsseger är ingen mindre är TV4-profilen Steffo Törnquist. Han har nämligen ett alldeles särskilt minne kopplat till den nederländske politikern.

"Ohhh nooo!! Stjärt Wilders vann valet i Nederländerna och senast han var på tapeten gick det åt helvete i varje fall för Jempa (Jenny Strömstedt, reds anm) och mig. Vi visste ju att vi skulle nämna hans namn (Geert men uttalas Stjärt) så vi tränade dagen innan på att säga stjärt, stjärt, stjärt… För att undvika skrattanfall", skriver han i ett inlägg på Instagram, där han fortsätter vidare:

"Och det gick utmärkt! Vi sa Stjärt Wilders i sändning moget och bra, men en timme senare, just innan vi skulle in i bild tittade vi på varann och sa 'vi klarade det…' och det var då det sket sig. Jempa kämpade för att åtminstone be tittarna om ursäkt, jag fick inte fram ett vettigt ljud mellan tårarna. En mardröm!! Som nu finns på Youtube att garva åt, men jag upprepar: en mardröm! Nu bävar jag lite för sändningen på fredag, hoppas att jag mognat."

Steffo Törnquists dubbelmiss i Nyhetsmorgon: "Vad gör du här?"

Steffo Törnquists och Jenny Strömstedts skrattattack

Och mycket riktigt finns klippet, med titeln "Totalt sammanbrott: Jenny och Steffo skrattar ihjäl sig", att tillgå på Youtube.

