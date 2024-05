Bilden föreställer ett tältläger där vita tält stavar ut "All eyes on Rafah". Enligt NBC delades bilden av över 29 miljoner Instagramanvändare på under 24 timmar. Bilden kommer från ett asiatiskt Instagramkonto som delat flera bilder relaterade till kriget i Gaza.

— Visst, man ser att bilden är AI-genererad, och det finns redan de som kritiserat det, men här handlar det mer om symboliken i den. Därför tror jag att den fått en viral effekt trots detta, säger Brit Stakston.

Brända kroppar

Det var i söndags som Israels attack mot ett tältläger nära Rafah dödade minst 45 människor och skadade över 200. Dagarna före hade den internationella domstolen i Haag beordrat Israel att omedelbart upphöra med krigshandlingar i Rafah.

Bilder från attacken började snabbt spridas på sociala medier där brända kroppar drogs ut ur bråte i det brinnande tältlägret. I ett vida spritt klipp syns en man hålla upp en barnkropp som saknar huvud.

Uppgifterna om hur branden brutit ut går isär men det ska ha skett i samband med att Israel utförde en attack mot två Hamas-ledare. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu kallade händelsen för "ett tragiskt misstag".

Men efteråt var det alltså inte bilder från själva attacken som fick störst spridning utan den mer lättsmälta konstruerade bilden.

Symbolisk bild

— Många som avstått från att dela bilder från Gaza för att de tyckt att de varit för hemska eller velat undvika att dras in i debatter online delar nu den här bilden. Symboliken gör det lättare, säger hon och fortsätter:

— I den digitala sfären vet man inte alltid vem som är avsändare. Det tror jag håller många tillbaka från att dela. Sen kan det också så klart handla om att folk känner att ytterligare en gräns har passerats för det civila lidandet.

Inlägg som fått den här typen av extrem spridning vid andra världsnyheter har anklagats för att vara så kallad "slacktivism". Med slacktivism menas aktivism som kräver ingen eller ytterst liten ansträngning och inte leder till något mer. Brit Stakston tror att man ska vara försiktig med att avfärda den här typen av engagemang som uteslutande meningslöst.

— Jag tror man ska se det mest som en sympatiyttring. Visst, för många slutar det vid en delning men det kan också leda till att fler engagerar sig i hur de kan stötta organisationer som hjälper till på plats.