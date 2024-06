Det var den 1 november förra året som polisen, på grund av den höjda terrorhotnivån, fattade beslut om att införa totalt väskförbud på större evenemang i Sverige.

– Beslutet är fattat mot bakgrund av höjningen av terrorhotsnivån, med syfte att öka säkerheten. Det är en konkret åtgärd som kommer begränsa möjligheterna att ta med sig föremål som kan innebära fara för personer som besöker ett evenemang, uppgav Per Engström, sektionschef för samordning vid Nationella operativa avdelningen, i ett pressmeddelande då.



LÄS MER: Väskförbud på större evenemang – här är vad som gäller

Foto: Jessica Gow/TT

MISSA INTE: Dansbandsveckan får dispens från väskförbudet

Väskförbud gällde först på hela Gröna Lund

I mitten av maj stod det klart att det, till följd av polisens beslut, skulle råda väskförbud på Gröna Lund under sommaren. Förbudet skulle då gälla över hela nöjesparkens område under de dagar då konserter anordnas på stora scen, vilket de också informerade om i sociala medier.

Foto: Skärmavbild/Facebook/Gröna Lund

LÄS MER: Väskförbud på Gröna Lund – gäller alla konsertdagar



Men två veckor senare ändrade man riktlinjerna för besökarna.

"Tidigare berörde väskförbudet alla gäster i hela parken, hela dagen vid konserter på Stora Scen. Nu kan vi GLÄDJANDE meddela att vi kommer skapa ett avgränsat konsertområde framför Stora Scen, vilket innebär att väskförbud endast kommer att gälla där!", skrev nöjesparken i ett inlägg på Facebook då.

MISSA INTE: Väskförbud enbart framför scen på Gröna Lund

Därför ändrade Gröna Lund direktiven

Hur kommer det sig att man gör den här ändringen efter två veckor?

– Vi har inte haft tid egentligen, för hur vi kan göra det här på ett träffsäkert sätt från början. Beskedet om det här kom ganska nära inpå öppningen av Gröna Lund, så från början fick vi göra så att alla, även tivolibesökare, som passerade in genom entréerna under Stora scen-konsertdagar drabbades av väskförbudet, säger Annika Troselius, informationschef på Gröna Lund och Park and resorts, till Nyheter24.

MISSA INTE: Liseberg inför väskförbud på konserter



Det gäller i Stora konsertområdet på Gröna Lund

I samband med att man först gick ut med direktiv kring väskförbudet uppgav man också att man i nöjesparken skulle sälja gympapåsar, för 30 kronor, vilka kunde användas på området. Sedan de nya direktiven kom har frågorna varit många i sociala medier och en återkommande sådan har gällt just gympapåsen.

På Facebook har nöjesparken uppgett för en besökare att gympapåsarna kan tas med in på konsertområdet – något som senare visade sig vara felaktigt.

Foto: Skärmavbild/Facebook/Gröna Lund

När Nyheter24 frågar Annika Troselius vad som gäller – om man får ta med sig gympapåsarna in på området framför Stora scen eller inte – svarar hon:

– Egentligen var gympapåsan främst tänkt till de vanliga tivolibesökarna som omfattades av det här förbudet när det gällde för hela Gröna Lund. Det finns ett större behov för gäster som kommer med sina barn och ska vara där hela dagen.

Så gympapåsarna kan man inte ta med sig in på konserten?

– Nej, precis, nu är det totalt väskförbud på konsertområdet och det gäller från två timmar innan konsertstart.

Här kan du läsa mer om väskförbudet på Gröna Lund och vad som gäller.