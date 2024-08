SMHI varnar: Åska och kraftig vind

I övrigt väntar traditionellt svensk sommarväder med både sol och regn.

En kallfront drar in över Götaland natten mot söndag och för med sig skurar som kan vara kraftiga. Åska kan förekomma. Även i Svealand och Norrland väntas lokala åskskurar.

Under måndagen lättas molntäcket upp.

— Under tisdagen kommer varmare luft söderifrån och då stiger temperaturerna upp mot 25 grader i solen även om det är fortsatt molnigt, säger Katarina Andersson, meteorolog vid SMHI.

Även under onsdagen blir det fortsatt varmt, men molnigt i stora delar av Sverige. Regn kan förekomma i mellersta Sverige.

Under torsdagen växer ett lågtryck in västerifrån som under dagen sträcker sig över mellersta Sverige och ned mot Gotland. I samband med det sjunker temperaturerna till under 20 grader.