Anna Kinberg Batra lämnar palatset – talar ut på Instagram

2023 utsågs Anna Kinberg Batra till landshövding av stadsminister Ulf Kristersson med regering, en roll som hon har tvingas lämna. Detta efter att ha brutit mot svensk grundlag, närmare bestämt regeringsformen.

Under sin tid som landshövding hann Kinberg Batra anställa två av henne på förhand bestämda personer och en tredje som hon är gudmor till.

Anna Kinberg Batra lämnar Tessinska palatset

Efter stark kritik från Justitieombudsmannen (JO) tvingades hon lämna rollen som landshövding och lämnar nu också det Tessinska palatset.

"Torsdag 3 oktober lämnade jag in passerkortet till Länsstyrelsen i Stockholm, efter att ha avgått som landshövding.", skriver Kinberg Batra på sin Instagram.

Som landshövding i Stockholm är det tradition att bo i det Tessinska palatset. Nu när hon övergår till rollen som generaldirektör i regeringskansliet kommer hon tillsammans med maken David Batra tvingas flytta.

Maken Batra har planerat en serie om paret och hans "resa för att bli den bästa möjliga first lady han kan". Serien går under namnet "First lady" – men nu när Kinberg Batra blivit sparkad från sin roll som landshövding återstår att se vad som kommer att ske med serien.

"Nu närmast kommer jag..."

Kinberg Batra uttrycker sig kort angående att familjen nu måste lämna Tessinska palatset.

"Nu närmast kommer jag arbeta som generaldirektör i regeringskansliet, flytta med familjen och avstå från offentliga kommentarer i övrigt.", skriver hon i inlägget.

Stark kritik mot JO – Kinberg Batra behåller lönen

Anna Kinberg Batra lämnar inte palatset tomhänt – hon behåller en årslön på 1 468 800 kronor, något som flera kritiserat.

Göran Sundström, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet, berättade i en intervju med Nyheter24 att det var flera personer som hört av sig till honom och frågat varför Kinberg Batra inte straffades.

– Regeringen känner väl av opinionsläget nu. Om de möter kritik kanske de svänger och låter Kinberg Batra utredas, om de inte möter någon större kritik kommer de sannolikt inte göra något, sa Sundström då.