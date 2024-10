Vad gör SVT nu med David Batras serie First Lady?

Komikern David Batra och den moderata politikern Anna Kinberg Batra träffades på en lägenhetsfest på Södermalm i Stockholm år 1997.



– Anna och jag träffades på en fest för tjugo år sedan. Vi kände inga av de andra särskilt väl, så vi började prata med varandra. Vi stod kvar och pratade halva natten ända tills vi nästan slängdes ut av värden. Det samtalet har bara fortsatt genom åren. Och där och då var det något som klickade mellan oss. Vi hade roligt på alla plan – och blev kära helt enkelt. För vi är inte så olika som det kan verka. Jag uppskattar hennes härliga humor, som hon har valt att inte visa så mycket av i rollen som partiledare. Men privat finns den där, har David Batra berättat i en intervju med Allas.

Anna Kinberg Batra och David Batra har hållit ihop i vått och torrt. Bildkälla: Jonas Ekströmer/TT Bild

De gifte sig den 29 juni 2002, och år 2006 kom dottern Elvira. Men paret hade svårigheter med att bli gravida, och när Anna gästade Framgångspodden berättade hon att de försökte i "flera, flera" år för att få barn. Och när Anna sedan väl blev gravid så blev hon väldigt sjuk.

– Resan dit var rätt lång och besvärlig. Jag låg på sjukhus ganska länge, totalt i tre månader. Jag blev allvarligt sjuk under min graviditet, berättade Anna Kinberg Batra i Framgångspodden.

I februari 2023 blev Anna Kinberg Batra utnämnd till landshövding och chef över Länsstyrelsen i Stockholms län. I och med den nya tjänsten så fick familjen Batra flytta in i det Tessinska palatset, 300 kvadratmeter mitt i Gamla Stan invid slottet.

– Det verkar vara första gången på över 30 år som det flyttar in en barnfamilj. Dessutom med tonåringar! Då är det ju lite att tänka på, sa Kinberg Batra om flytten till Hänt.

Anna Kinberg Batra i Tessinska palatsets trädgård. Bildkälla: Christine Olsson/TT Bild

Familjen Batra tvingas flytta ut från Tessinska palatset

Paret Batra arrangerade i fjol länsmiddag i palatset och på plats var alla från kung Carl XVI Gustaf till Pernilla Wahlgren – där den sistnämnda faktiskt bröt rejält mot klädkoden.

LÄS MER: Därför hade Pernilla Wahlgren så kort klänning på sig när hon träffade kungen

Men bara några veckor efter den pampiga middagen så avslöjade tidningen Aftonbladet att Anna Kinberg Batra hade anställt tre vänner till topptjänster på länsstyrelsen utan att först annonsera tjänsterna så som det ska gå till. Den politiska skandalen var ett faktum.

I april inledde justitieombudsmannen Per Lennerbrant en granskning av Anna Kinberg Batras agerande, och i september när utredningen var klar så riktade han "allvarlig kritik" mot Anna Kinberg Batra.

Paret Batra. Bildkälla: Claudio Bresciani/TT Bild

— Landshövdingens agerande vittnar om nonchalans och en bristande respekt för de grundläggande bestämmelser som finns för att bevara allmänhetens förtroende för offentlig verksamhet. Sammantaget förtjänar hon allvarlig kritik för sitt agerande, sa Lennerbrant i ett pressmeddelande från JO.

En av de detaljer som JO hade reagerat starkt på var att en av de personer som Kinberg Batra anställt är gudmor åt hennes barn.

— Det är anmärkningsvärt att landshövdingen inte tillräckligt uppmärksammade jävsfrågan och såg till att den hanterades på ett korrekt sätt, sa JO Per Lennerbrant vidare.

Skandalerna kring Batra blev för mycket och slutligen såg inte statsminister Ulf Kristersson någon annan utväg än att sparka Anna Kinberg Batra. I samband med det så tvingas även familjen Batra att lämna Tessinska palatset.

Tessinska palatset. Bildkälla: Mikaela Landeström/TT Bild

SVT spelar in serien First Lady med David Batra

Parallellt med att Anna Kinberg Batra först utsågs till landshövding så spelade SVT in tv-programmet First Lady. First Lady är vad den amerikanska presidenthustrun kallas. Just nu är det Joe Bidens hustru Jill Biden som innehar titeln "FLOTUS", och innan henne har vi sett bland andra Jackie Kennedy, Hilary Clinton, Melania Trump och Michelle Obama.

SVT-serien First Lady kretsar kring David Batra och hans "resa för att bli den bästa möjliga first lady han kan". Enligt Expressen skulle programmet ha premiär i SVT den 22 oktober – men i och med att Anna Kinberg Batra fått sparken är ju inte längre David Batra någon "first lady".

I First Lady ska tittarna få följa David Batras resa mot att bli en så bra "First Lady" han bara kan. Bildkälla: Robert Eldrim/SVT

Något som har ställt det lite för SVT. Camilla Hagert är presschef på SVT. För Nyheter24 så berättar hon hur kanalen nu ska hantera den plötsliga vändningen – och avslöjar att inspelningen faktiskt fortfarande pågår.

"Programmet kommer att sändas som planerat. Inspelning pågår fortfarande. Mer info om serien kommer snart", skriver Hagert i ett mejl till Nyheter24.

Nyheter24 kan avslöja att det rör sig om totalt fem avsnitt som kommer att sändas varje tisdag klockan 20.00 med start den 22 oktober.