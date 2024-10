Polisen varnar för populära hemsidor: ”Blir av med pengar”

I ett samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tar polisen krafttag mot bedrägerier och andra cyberbrott.

En del i detta arbete har varit att upplysa personer via polisens sociala kanaler hur bedragare brukar gå till väga.

Polisen delade ut uppmaning: ”Lita inte på någon som..."

I början på samarbetet, som inleddes den 1 oktober, delade svensk polis ut tre råd till privatpersoner om hur man kan förebygga att själv bli utsatt för bedrägeri.

Längst ned i polisens inlägg står det "Bedragare vill stressa dig till att fatta snabba och felaktiga beslut.", som en påminnelse.

Genrebild, polis. Foto: Magnus Lejhall/TT.

Polisen varnar för annonser på Blocket och Facebook Marketplace

På polisens sociala medier fortsätter kampanjen mot bedrägerier och i veckan delade polisen med sig av information gällande några populära köp- och säljsajter, nämligen Blocket och Facebook Marketplace.

Polisen har, i hela landet, mottagit anmälningar om annonser som gäller uthyrning av privata lägenheter. Efter en stunds konversation, skriver polisen på Facebook, ber annonsören om en kreditupplysning och personen som vill hyra lägenheten ombes att skanna en QR-kod.

Facebook. Foto: Janerik Henriksson/TT.

Webbsidan Blocket. Foto: Oscar Olsson/TT.

"Det är jätteviktigt att inte scanna QR-koder som en okänd skickar.", skriver polisen. "Här följer dock ett antal steg som slutar med att man blir av med pengar från sitt konto."

Polisens fyra råd för att undvika att bli lurad

Just vad gäller annonser om uthyrning av lägenhet bör man vara extra vaksam på grund av de anmälningar som polisen fått in. För att inte låta sig luras är det viktigt att se efter vad man skriver under när man legitimerar sig i sin BankID-app.

QR-koder. Foto: Johan Nilsson/TT.

Polisen sammanfattar inlägget i fyra konkreta råd.

Skanna inga QR-koder från okända personer.

Granska noggrant det du signerar med bank-id.

Var vaksam om uthyraren befinner sig utomlands eller inte kan träffas.

Se det som ett varningstecken om personen stressar dig att svara.

Misstänker man att man har blivit utsatt för bedrägeri ska man kontakta polisen på 114 14, eller besöka en polisstation. Man bör även kontakta sin bank för att se om man kan stoppa utbetalningen till bedragaren.



Vid anmälandet av ett bedrägeri är det viktigt att ha tillgång till skriftlig bevisning som kontoutdrag och sms-konversationer.