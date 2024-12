Uppmaningen: Bunkra denna matvara nu – kan bli rekorddyr

I måndags uppmättes priset på kakao till rekordnivåer.

Enligt Ulf Mazur, vd på Matpriskollen, kan priserna sticka i väg ännu mer.



– Priset på kakao har ökat dramatiskt det senaste året, och nu så är man orolig för att skördarna ska bli ännu sämre igen. Det är fortsatt en hög efterfrågan, folk vill fortfarande äta choklad. När efterfrågan är fortsatt stor och det blir brist, ökar priserna, säger han i TV4:s "Efter fem".

Foto: Maja Suslin/TT.

Dyrare choklad – Ulf Mazur på Matpriskollen: "Stor oro"

Priserna som svenskar ser i dagens matbutiker är emellertid inte ett resultat av måndagens rekord. Mazur menar att det tar ungefär ett halvår mellan det att kakaon köps in till att det blir till färdig choklad redo att säljas.

– Det kommer vi att se framåt våren någonstans om det fortsätter vara på den här nivån. Men det finns mycket som talar för det och det är med stor oro.

Experten: Bunkra upp

Till skillnad från många andra matvaror håller choklad länge. Ulf Mazur på Matpriskollen råder det svenska folket att bunkra upp med choklad.

– Man ska vara jätteglad om någon kommer med en Aladdinask eller två, man kan ju spara det undre lagret till exempel. Det kommer vara hårdvaluta hela vintern, säger Mazur i TV4.

Foto: Fredrik Sandberg/TT.

Så dyrt kommer choklad bli om ett halvår

Senast under måndagen uppmätes priset på kakao vara 11 768 dollar per ton, vilket motsvarar cirka 130 - 140 kronor per kilo kakao, säger Mazur. Och de priserna vi ser i butikerna nu är inte i närheten av vad de kan bli, menar han.

Foto: Jessica Gow / TT.

– I och med att priset har ökat så mycket så tror vi att det är det vi ser i butikerna. Men det är det inte. Absolut inte. De här priserna i butikerna är effekter av sånt som var upp till ett halvår sen, säger han i "Efter fem".

