Kunderna jublar över Icas nya tjänst: "Redan gjort succé"

Att handla livsmedel på Ica är för många svenskar en stor del av vardagen. Det kan handla om att åka till Ica Maxi och storhandla eller att hoppa in på en Ica Nära för att haffa ett paket mjölk.

Men det här med att hoppa in "lite snabbt" innan butiken stänger är någonting som kan göra mer skada än vad många kunder tror. Det berättade butiksanställda Anna Winblad som arbetar på Ica Tegelplan i Östersund. Och det hela har med svensk lag att göra.

Just på grund av de olika tiderna som människor ute i stugorna föredrar att handla så har det tillkommit en rad olika tjänster som ska förenkla för både anställda och kunder.

Dessvärre var det en annan sak som kunderna inte kunde sköta – nämligen tjänsten "To go".

Ica-personalen: "Väldigt synd"

Ica-butiken i Fors har sedan 2021 använt sig av tjänsten "to go" som gjort att kunderna via en app kunnat handla trots att butiken varit obemannad.